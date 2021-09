Moncalieri si prepara alla festa di Borgata Santa Maria

Mentre la città vive in questi giorni la febbre da 'Ritmika', la kermesse musicale tornata dopo cinque anni di assenza, a Moncalieri è tutto pronto per la grande festa di settembre di Borgata Santa Maria.

L'Associazione Cristallo - col sostegno del Comune, in collaborazione con il Centro Polifunzionale Don P.G. Ferrero e il progetto Storie Cucite a Mano - organizza sabato 11 e domenica 12 settembre due giornate ricche di attività per associazioni, famiglie e giovani.

Si parte sabato alle 10 con la biciclettata lungo il fiume Chisola. Sabato pomeriggio caccia al tesoro tra le vie e i giardini della borgata a cura di Teatrulla. Tantissimi laboratori per i bambini e proposte per gli adolescenti. Nelle serate ci accompagnerà la musica dal vivo.



Accesso e controllo Green Pass da Via Santa Maria 27. Per info chiamare lo 0116401461 oppure scrivere a moncalieri.comunita@comune.moncalieri.to.it

I pasti saranno a cura dell'Ass.Cristallo: prenotazioni al 348.6614258.

Domenica 12, poi, torna l’appuntamento più atteso dalle associazioni della città: “Moncalieri Comunità in Festa. Ripartiamo insieme” La festa si svolgerà, dalle ore 15 alle ore 19 al Palaexpo in piazza del mercato. Sul palco ci saranno i protagonisti e le storie e prassi virtuose della comunità moncalierese, che sostiene e valorizza le esperienze di impegno civico e che negli ultimi difficili mesi ha messo al centro le persone con i loro bisogni.