Appello della Fondazione Ricerca Molinette: "Vaccino Covid non fatto in Italia perché non si investe in ricerca: serve impegno istituzioni"

"L'unica via che vediamo è il finanziamento della ricerca di eccellenza. Il vaccino contro il Covid-19 non è stato fatto in Italia perché noi investiamo poco in questo ambito: per fortuna molti privati sono consapevoli di questo problema e, con la loro generosità, stiamo cercando di supplire alle carenze". È questo il messaggio lanciato dal Emilio Hirsch, direttore scientifico di Fondazione Ricerca Molinette Onlus, in occasione della presentazione degli eventi per i vent'anni dell'ente.

Quattro giorni di eventi

Per festeggiare questo importante anniversario sono in programma quattro giorni di eventi, dal 18 al 21 novembre. Per la prima volta, poi, verrà lanciato un bando per premiare le eccellenze della ricerca a Città della Salute e della Scienza.