Covar14, "Ripartiamo da Zero – Facciamo insieme la differenza" è la nuova campagna di comunicazione

«In un momento storico molto delicato, è fondamentale che non venga meno l’attenzione nei confronti dell’ambiente, anche a partire dai piccoli gesti quotidiani compiuti da ciascuno di noi - commenta Leonardo Di Crescenzo, presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Covar 14- Per questo abbiamo voluto fare una campagna specifica su tematiche molto puntuali che, globalmente, possono contribuire in modo significativo alla corretta gestione dei rifiuti sul nostro territorio e al mantenimento del decoro urbano. È anche importante sottolineare alcuni

comportamenti errati nel conferimento dei rifiuti domestici, per far sì che la raccolta differenziata risulti il più possibile priva di impurità e i materiali possano quindi essere totalmente avviati al riciclo. Piccoli gesti che, fatti insieme, ci permettono di vivere in città e paesi più puliti, diminuendo il nostro impatto sull’ambiente».

La denominazione “Ripartiamo da Zero – Facciamo insieme la differenza” punta a racchiudere i vari significati della campagna consortile.

«Da un lato il senso di ripartenza, non solo economica, dopo un periodo difficile, in cui l’attenzione primaria non è stata rivolta alle tematiche ambientali. Una ripartenza che poggia su alcune regole-base, che devono essere patrimonio condiviso da tutti, ma che ha anche l’ambizioso obiettivo “rifiuti zero”. Infine, il forte richiamo alla raccolta differenziata e alla responsabilità individuale insita in tale gesto, strumento indispensabile per la gestione collettiva dei rifiuti, che, non dobbiamo dimenticare, deve sempre essere inserita in un’ottica di economia circolare», conclude Di Crescenzo.

La campagna serve anche a promuovere e diffondere sul territorio il numero unico 011-9698800, a cui i cittadini possono rivolgersi per chiedere informazioni in merito ai servizi di igiene urbana e alla gestione dei rifiuti.