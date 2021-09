Esercito: Nicola Piasente è il nuovo comandante della Taurinense

“Ai giovani chiedo entusiasmo, la priorità assoluta sarà la formazione e l’addestramento in montagna, palestra di coraggio e scuola di leadership a tutti i livelli”. Con queste parole si è presentato stamattina il nuovo comandante della Brigata Taurinense Nicola Piasente, che prende il posto del generale di Brigata Davide Scalabrin. Piasente, che ha omaggiato i caduti dell’Esercito “sono figlio di orfano di guerra, non li dimenticheremo mai”, si tratta di un ritorno, essendo stato alla Taurinense fino al 2018 nelle vesti di comandante del Terzo Reggimento Alpini. Scalabrin ha salutato i presenti rivolgendosi ai soldati. “Avete operato senza risparmio, con disponibilità, generosità e professionalità, in contesti difficili e delicati sia all’Estero sia in patria, supportando la collettività ogni qualvolta è stato necessario e dando prova di essere una forza efficace su cui fare pieno e sicuro affidamento. Dimostrando, in sintesi, in silenzio e con orgoglio di essere alpini. Tre anni trascorsi al comando della Taurinense non sono pochi, anni fortemente caratterizzati dall’emergenza Covid. Abbiamo svolto oltre 220 attività operative giornaliere per monitorare il cessate il fuoco lungo la blu line, tra Libano e Israele. Abbiamo lasciato il virus a Torino per trovarlo più forte che mai in Libano”. Stamattina è stato celebrato anche il rientro degli uomini e delle donne della Grande Unità dell’Esercito Italiano dalla missione in Libano, conclusa lo scorso 4 agosto.