Castellamonte, incendio in una cascina: in fiamme due capannoni e una stuttura

I vigili del fuoco del comando di Torino stanno intervenendo da ieri sera a Castellamonte per l'incendio di una cascina. Sul posto oltre a quella di Ivrea e Torino "Stura", squadre dei volontari di: Mathi, Volpiano, Castellamonte, San Maurizio Canavese, Rivarolo, Borgone, Santena, Nole e Cuorgnè. Circa 1800 mq di superficie attaccata dalle fiamme, operazioni di smassamento e bonifica ancora in corso. Più di cento mucche allontanate dalla stalla. Danneggiati 2 capannoni e una struttura per la vendita dei prodotti.