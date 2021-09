CIBUS è tornato in presenza: importanti novità e riconoscimenti per Raspini S.p.A.

Si sono riaccese le luci negli stand di CIBUS, la più grande fiera internazionale del Food, che si è svolta a Parma e in presenza dal 31 agosto al 3 settembre.

Una Fiera complessa e impegnativa a livello organizzativo, dove però è stato importante esserci e ritornare a incontrare, parlare e confrontarsi con buyer e visitatori.

Per Raspini S.p.A. è stata l’occasione per presentare il nuovo logo, che evidenzia l’evoluzione e l’innovazione dell’azienda piemontese: una grafica pulita e moderna, pone in risalto il nome Raspini, mantenendo un chiaro riferimento alla storia, dato dalla presenza della data di fondazione.

Il rosso, colore che storicamente connota l’azienda, è dominante. Un sottile nastro tricolore, che incornicia e abbraccia la scritta, rende l’immagine d’insieme internazionale, sottolineando però una forte connotazione nazionale.

CIBUS è stata la vetrina ideale per presentare anche importanti innovazioni di packaging e di prodotto come la Linea di affettati Riccafetta confezionata in monomateriale PET. Un vero e proprio brand che interessa, in modo trasversale, molte produzioni. La nuova vaschetta ha un’ampia superficie trasparente che consente al consumatore di vedere e distinguere in modo chiaro e immediato il prodotto, è inoltre caratterizzata da un’etichetta in colore unificato che riporta l’immagine del prodotto intero.

Il PET è un materiale realizzato riciclando plastica usata, che viene raccolta, selezionata, pulita e infine trasformata. Un processo che consente di mantenere la plastica in un ciclo chiuso e virtuoso di uso e riciclo. La scelta ideale per coniugare sostenibilità, sicurezza e stabilità del prodotto.

L’azienda piemontese, da sempre attenta ai nuovi trend di consumo, ha quindi presentato una nuova linea di BURGER: stuzzicanti, morbidi e pronti in pochi minuti per chiunque voglia vivere momenti di sfiziosa e golosa convivialità.

Quattro nuovi burger con carne di suino cotta in quattro gusti gourmet: bacon, salamella, formaggio Cheddar e peperoncino, pronti a regalare un’esperienza dal gusto equilibrato, ma intensa e appetitosa.

Raspini S.p.A. durante questa manifestazione già così ricca di incontri e di emozioni, ha visto riconosciuto l’importante impegno lavorativo portato avanti in questo difficile periodo, durante il quale ha realizzato significativi progetti premiati con due Tespi Awards 2021, riconoscimento che premia le aziende del settore food che si sono distinte per le attività di marketing e comunicazione, selezionate da una giuria di 101 esperti del settore.

PREMIO INIZIATIVA CHARITY 2020: DONAZIONE AL BANCO ALIMENTARE

Raspini S.p.A. per dimostrare concreta vicinanza al proprio territorio, nell’aprile 2020, periodo di massima emergenza Covid, ha deciso di effettuare una donazione di prodotti al Banco Alimentare, struttura al centro di una rete di solidarietà per fornire generi alimentari alle persone del territorio in difficoltà.

PREMIO PER LA MIGLIOR INIZIATIVA CO-MARKETING 2020: Raspini ti regala i canestrelli di Grondona

All'acquisto di 250 g di prosciutto cotto a marchio Raspini, Il consumatore ha ricevuto in omaggio una confezione di canestrelli Grondona da 100g. L'attività è stata dedicata al canale normal trade e si è svolta a partire dal 16 novembre 2020 per quattro settimane. La promozione è stata comunicata sui punti vendita per mezzo di un kit dedicato composto da locandina e crowner

I premi sono stati ritirati da Emilia Lisdero, Brand e Digital manager e Alessio Ottaviano, Product e Communication manager.

CIBUS è stata la prima manifestazione in presenza, dopo il blocco dovuto alla pandemia in cui Raspini ha deciso di partecipare e investire, il primo forte segnale di un possibile ritorno a consuetudini sospese.