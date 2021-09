Alla Tesoriera torna TOPlay, il festival del gioco: “Un modo per approcciare nuove realtà”

L'obiettivo dichiarato del festival sarà quello di promuovere il gioco come strumento di unione e scambio di idee, con un occhio di riguardo anche ai più piccoli e un focus specifico sul gioco di ruolo dal vivo a cura di Terre Spezzate e in collaborazione con la Clinica Legale Carcere e Diritti 1, corso del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino: “Non solo fantasy – fanno sapere gli organizzatori – ma un festival a tutto tondo dove giocare e passare un bel pomeriggio, un modo per approdare in nuove realtà”.