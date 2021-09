Scuola, accordo tra il Comune e le maestre: nuove assunzioni

C'è l'accordo per il Comune di Torino e le maestre degli asili nido e delle scuole materne per l'organizzazione del lavoro fino alla fine dell'emergenza Covid, attualmente fissata al 31 dicembre 2021.

La proposta dell'amministrazione comunale presentata oggi al tavolo della trattativa è stata accolta dai sindacati. Le parti hanno concordato l'istituzione di un progetto "emergenza Covid 2021". Così l'assessora comunale Antonietta Di Martino all'Ansa: "Prevediamo un incremento dell'organico Covid, già portato a 61 unità, fino a 85 tra educatori e insegnanti, più 33 assistenti educativi per limitare al massimo l'utilizzo degli straordinari per la copertura del personale assente".

"L'orario settimanale, che da contratto nazionale è di 30 ore - spiega Di Martino - è confermato a 26 ore più fino a un massimo di tre ulteriori ore settimanali medie per la copertura del pre e del post scuola. A ogni ora di partecipazione al progetto è riconosciuto un'indennità a titolo di performance organizzativa".

"Con questo accordo - conclude l'assessora - potremo aprire con serenità e in sicurezza i servizi a pieno ritmo da lunedì e contiamo di limitare al minimo eventuali disagi per le famiglie". A Torino sono 55 gli asili che dipendono dal Comune, oltre a 61 materne, per un totale di 1.200 addetti.