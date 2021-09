Uaf For Children, Fondazione CRT sostiene il progetto no profit per le piccole opere di street art

Educare bambini e bambine fin da piccoli al rispetto e all’amore per l'ambiente e la sua sostenibilità: con questo obiettivo nasce UAF For Children, il progetto inserito all'interno del festival Urban Art Field, che dal 2015 interviene con opere di street art e di arredo urbano nelle città della provincia di Torino con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza su questioni di interesse sociale, agendo come motore per la riqualificazione urbana.