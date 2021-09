Moncalieri, gli scoppia una gomma e l'auto finisce nel giardino di una casa

Paura nella notte tra sabato e domenica in strada Revigliasco, a Moncalieri. Un uomo, quando è uscito di casa è ha visto la recinzione del suo giardino sfondata, con una macchina nella sua proprietà ha subito chiamato il 112.

Non aveva sentito nulla e temeva che nella notte qualcuno si fosse nascosto in casa sua magari per sfuggire ad un arresto o magari per tentare un furto. Pochi minuti dopo, il proprietario dell'auto si è presentato alla porta di casa, spiegando al proprietario del giardino che gli era scoppiata una gomma e aveva perso il controllo della sua auto, finendo col distruggere la recinzione e rovinare il giardino.

I due uomini poi si sono messi d'accordo per richiedere i danni all'assicurazione e la paura del padrone di casa è svanita.