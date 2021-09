Kirey, lavoratrice licenziata: la Fiom proclama 4 ore di sciopero e un presidio davanti all'Ispettorato del lavoro

Quattro ore di sciopero e presidio davanti all'ispettorato territoriale del lavoro in via Arcivescovado 9, a Torino, a partire dalle 9.30. È questa la forma di protesta indetta per domani - 15 settembre - da Fiom Cgil Torino per protestare contro il licenziamento di una lavoratrice presso la Kirey.



Si tratta di un'azienda leader della consulenza informatica nel settore bancario con 700 dipendenti in Italia di cui circa 200 presso la sede di Torino. La persona coinvolta, di lunga esperienza, è avvenuto - secondo quanto raccontano i sindacati - il primo giorno dopo il rientro dalle ferie. "Solo a fine luglio Kirey comunicava ufficialmente al sindacato che in azienda non vi erano esuberi, in quanto le poche persone scariche sarebbero state tutte ricollocate con attività di riqualificazione professionale e percorsi interni", dicono da Fiom.