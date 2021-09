Madre e bimba morte dopo parto, assolti i tre medici del Santa Croce di Moncalieri

Sono stati assolti i tre medici dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri processati a Torino per il caso di Sara Festa, una donna di 39 anni che perse la vita in un ospedale nel capoluogo piemontese il 23 aprile 2017 insieme alla bimba di 34 settimane che stava per partorire.

La procura aveva chiesto la condanna di tutti gli imputati a due anni di reclusione. La sentenza è stata pronunciata perché "il fatto non sussiste".

"Siamo soddisfatti", commenta uno degli avvocati difensori, Silvia Giancola, in merito alla sentenza di assoluzione. "Il giudice Angelo Barbieri - ha osservato Giancola - ha approfondito con grande attenzione tutti gli aspetti di una vicenda molto complessa dal punto di vista medico scientifico, e nel prendere la sua decisione si è attenuto alle risultanze probatorie. Le perizie erano concordi nell'escludere le responsabilità delle persone chiamate in causa e, per questo motivo, le richieste di condanna del pubblico ministero ci avevano stupito. Ma giustizia è stata fatta".