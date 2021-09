Appendino traccia il bilancio di 5 anni di mandato. Il rimpianto? "Pochi interventi su Barriera di Milano" [VIDEO e FOTO]

E sul fronte politico il mandato di Appendino si chiude con diverse defezioni: attualmente la maggioranza è composta da soli 21 consiglieri, appena uno in più di quelli necessari a far approvare gli atti in Consiglio. Nel quinquennio sono passati in minoranza Deborah Montalbano, Marina Pollicino, Aldo Curatella e Damiano Carretto . La sindaca ha poi "licenziato" gli assessori all'ambiente Stefania Giannuzzi, Guido Montanari e Federica Patti , sostituiti rispettivamente da Alberto Unia, Antonino Iaria e Antonietta Di Martino .

" I primi due anni - ha sottolineato la prima cittadina - sono stati i più difficili, con cambi anche interno della giunta che rivendico come positivi. La seconda parte non è stata più semplice: siamo riusciti ad attuare una serie di cose e mi riconosco di più in questa ".

"Commissariare prima il teatro Regio"

E se tornasse indietro la sindaca "commissarierebbe prima il teatro Regio: non dico il primo giorno, ma non avrei aspettato". Cinque anni fa le periferie consegnarono la vittoria ad Appendino: ora i residenti della zona a nord in particolare sembra voteranno per la destra. "C'è un sentimento di difficoltà in questa zona, che continua ad essere sofferente: ci sono gli effetti della metro 2 che al momento non sono percepiti dai cittadini. È giusto che ora sentano il disagio e c'è bisogno di continuare sul percorso" ha concluso.

"Lascio una Torino migliore"

“Se lascio una Torino migliore? Se andiamo a passeggiare in zona Germagnano e si chiede alle persone che prima respiravano i fumi dei fuochi e oggi respirano aria pulita, credo che abbiamo dato risposte. Lo stesso vale per il Moi. Non abbiamo risolto tutti i problemi di Torino. Un sindaco lavora per lasciare una città migliore di quella che ha ereditato, io credo di averlo fatto” ha poi sintetizzato la sindaca. La prima cittadina, una volta consegnata la fascia tricolore, ha poi promesso di continuare a fare politica, ma non prima di aver dedicato spazio e tempo alla sua famiglia: "Lavorerò fino all’ultimo giorno, poi restituirò la fascia. Come sapete sono quasi in scadenza per quanto riguarda la mia gravidanza, continuerò a far politica ma mi dedicherò di più alla mia famiglia”.