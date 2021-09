"La Famiglia", dopo il lockdown: Pianezza celebra il ritorno alla natura (e la donna) con l'opera di Osvaldo Moi

Un'opera d'arte che rappresenta il legame forte con la famiglia, ma al tempo stesso anche la fine (si spera) di un periodo complesso e il ritorno alla natura e alla vita "normale". Per celebrare tutto questo, Pianezza dà appuntamento a sabato 18 settembre (alle 10) per inaugurare nell'aiuola verde della rotonda tra Strada della Cortassa e viale Aldo Moro la nuova opera dello scultore sardo Osvaldo Moi , commissionata dalla stessa amministrazione.

"Profondo rispetto e ammirazione mi legano a Pianezza - spiega Moi -, un Comune dove valori come patria, famiglia, arte, natura e cultura sono presenti e coltivati.Da quando ho iniziato a conoscerla e a girare per le sue vie e piazze, fino ai suoi parchi e le sue rotonde, ho potuto apprezzare l’intenzione dell’amministrazione di arricchirla con opere di artisti contemporanei". "Già nel 2009 - prosegue - ero stato infatti coinvolto per realizzare e collocare nel Parco della Pace, (un centinaio di metri dalla rotonda che accoglie questo mio nuovo lavoro) una copia del monumento ai Caduti di Nassiriya (installato come primo lavoro di arte pubblica nel 2004 a Novara e poi nel 2006 a Torino (in piazza d'Armi)".