Val di Susa, un bando per rilanciare le coltivazioni del castagno

Un’iniziativa con cui, spiega l’Assessore all’Agricoltura, si dà continuità ad un progetto di risanamento delle coltivazioni già lanciato dalla ex Comunità Montana, al fine di promuovere ulteriormente la castanicoltura nelle aree già vocate della Val di Susa.

Il bando, riservato a proprietari e conduttori di terreni con castagneti, assegnerà fondi per pulizia da infestanti, abbattimenti di castagni non recuperabili, interventi di potatura fitosanitaria, potenziamento produttivo di castagni innestati, nuovi innesti con marze di “Marrone della Val di Susa”. Il contributo massimo ottenibile da ogni beneficiario non potrà comunque superare euro 250.