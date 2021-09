Ipnosi Torino, un valido supporto per superare le difficoltà della vita

Lo studio Ipnosi Torino della Dott.ssa Laura Rivoiro offre un importante supporto psicologico e psicoterapico per affrontare diverse problematiche riguardanti la sfera personale, sociale e lavorativa di adulti e adolescenti.

La Dott.ssa Rivoiro è psicologa, psicoterapeuta e ipnologa iscritta all’Ordine degli Psicologi del Piemonte con specializzazione in psicoterapia in indirizzo psicodinamico adleriano. Per diversi anni si è occupata di formazione in ambito universitario e presso alcune agenzie formative torinesi, oltre a seguire interessanti progetti dedicati all’infanzia e a persone con disturbi psichiatrici presso il Castello d’Annone.

Attualmente, presso il suoi studi ad Asti e a Torino, lavora in libera professione e offre, ad adulti e adolescenti, consulenza psicologica e psicoterapica con valutazioni diagnostiche, test di personalità e sedute di ipnosi. Inoltre è coordinatrice pedagogica presso l’asilo nido “Campanellino” di Torino, dove supervisiona, supporta e aggiorna il personale, e coordina gruppi di sostegno alla genitorialità. Oltre a ciò, garantisce la propria assistenza professionale presso il Tribunale dei Minori e l’Ente di Formazione “Scuola e Lavoro” di Torino.

Il metodo utilizzato presso lo studio Ipnosi Torino prevede un primo colloquio conoscitivo, durante il quale il paziente espone liberamente il suo disagio o problematica. Successivamente, per approfondire e chiarire la situazione, seguono alcuni incontri valutativi, durante i quali vengono eseguiti alcuni test eelaborata un’anamnesi per arrivare ad una formulazione diagnostica. Dopo questa prima valutazione, viene proposto un piano terapeutico personalizzato in base alle esigenze del paziente e concordate le modalità d’intervento più idonee per risolvere il disturbo fisico o psicologico.

Le problematiche che vengono trattate grazie all’intervento della dottoressa possono essere legate a disturbi psicofisici come anoressia, bulimia, disfunzioni sessuali, disturbi algici, da somatizzazione, da conversione o da stress acuto, oppure prettamente psicologici come le fobie, la distimia, la dipendenza da sostanze, l’ipocondria e i disturbi bipolare e ossessivo compulsivo.

Le modalità d’intervento per aiutare i pazienti a superare le proprie difficoltà sono molteplici e valutate in base alla situazione del paziente per un breve o lungo periodo.

A seconda delle necessità e dell’età del paziente possono essere utilizzate diverse tecniche psicoterapiche, allo scopo di analizzare, elaborare e superare situazioni particolarmente difficili o traumatiche.

L’adolescenza è un momento sempre particolarmente difficile, una fase in cui è necessario affrontare nuove crisi e cambiamenti, e a volte può essere d’aiuto una consulenza professionale per superare ansia, difficoltà a scuola, deficit dell’attenzione, atteggiamenti oppositivi e provocatori, nonché disturbi alimentari. Le sedute psicoterapiche possono aiutare gli adolescenti a crearsi la propria indipendenza e progettualità attraverso un sostegno evolutivo e la prevenzione di atteggiamenti psicopatologici.

Dall’altra parte, anche gli adulti possono avere bisogno di un aiuto in particolari situazioni della vita, sviluppando sistemi di difesa e compensazione più adeguati, acquisendo una maggiore consapevolezza di sé stessi e delle proprie abilità, creando relazioni interpersonali più autentiche e sviluppando un maggiore senso di benessere. A seconda delle necessità dei pazienti, possono essere applicate tecniche di psicoterapia psicodinamica, adleriana o EMDR in caso di forti traumi legati a morte o eventi particolarmente difficili da superare.

Le coppie con difficoltà di comunicazione vengono aiutate a scoprire l’origine delle incomprensioni per cercare di superarle. Solitamente, durante il primo colloquio conoscitivo viene coinvolto solo il partner che ne fa richiesta e successivamente viene introdotta l’altra persona. In base alle necessità e alle condizioni della coppia, è possibile intraprendere un percorso di coppia o individuale, utilizzando la consulenza di un secondo professionista.

Se la problematica verte su situazioni o scelte di vita difficili senza che siano presenti particolari problematiche psicopatologiche, possono essere utili alcune sedute di counseling psicologico, il cui obiettivo principale è favorire l’utilizzo di proprie risorse autonome per affrontare e risolvere il problema, aumentando la conoscenza di sé e delle proprie capacità. Si tratta di un sostegno emotivo che può aiutare il paziente a trovare alternative e nuovi punti di vista per affrontare i momenti più difficili della vita.

L’ipnosi è invece una tecnica che può essere utilizzata in diverse situazioni e per risolvere molte problematiche non solo psicologiche. Si tratta di uno stato fisiologico di modificazione dello stato di coscienza che influisce sulle condizioni psichiche, somatiche e viscerali attraverso un rapporto che si crea tra terapeuta e paziente. Nonostante questo strumento non sia molto utilizzato e documentato, finora ha dato ottimi risultati nella risoluzione di molteplici problematiche come stati d’ansia, fobie, attacchi di panico, problemi relazionali, insonnia, problemi fisici, dipendenza da alcool e altre sostanze, blocchi alimentari, disturbi dell’umore, anoressia e fame nervosa, potenziamento delle abilità personali, gestione di malattie autoimmuni e dermatologiche come eczema e psoriasi, e sindrome da colon irritabile.

Se invece sono presenti problematiche legate al comportamento alimentare, lo studio Ipnosi Torino prevede percorsi dedicati a pazienti affetti da obesità, diabete e patologie legate all’alimentazione in collaborazione con un medico nutrizionista. Oltre che in sede, questo servizio viene offerto anche in alcune farmacie convenzionate con cadenza periodica, allo scopo di proporre un percorso che integri un piano alimentare sano al counseling psicologico.

Presso le sedi di Torino e Asti è anche possibile partecipare a sedute di training autogeno, utili per portare il corpo ad uno stato di assoluto riposo, liberando il sistema mente-corpo dalle tensioni e permettendo ai naturali sistemi di autoregolazione di funzionare in modo più efficace senza condizionamenti superflui.

Un’altra tecnica molto utile per approfondire la conoscenza di sé stessi e aumentare il benessere interiore, prevede l’utilizzo dell’immaginazione. Attraverso le tecniche immaginative, e l’utilizzo di immagini e simboli, la persona può facilmente entrare in contatto con il proprio inconscio in modo puro e senza contraffazioni, rivivendo un particolare momento della propria vita nei minimi dettagli, accompagnandolo non solo con i ricordi, ma con le stesse emozioni e sensazioni.

In caso di stress, ansia, irrequietezza e dolore, possono essere invece utilizzate le tecniche di rilassamento progressivo di Jakobson, il cui scopo è calmare ed equilibrare tutto il corpo. Con il rilassamento, la respirazione, la meditazione e la visualizzazione, il paziente si focalizza su sestesso, ottenendo notevoli benefici psico-fisici.

In tutti i casi in cui sia necessario un supporto psicologico, Ipnosi Torino può fornire assistenza e consulenza professionale e psicologica per superare piccoli o grandi momenti di difficoltà della vita.