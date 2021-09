Neirotti e Dan uniscono arte e danza nel MAT: "Alle elezioni per portare bellezza nei parchi" [VIDEO]

Ambiente, educazione della cittadinanza, abbellimento dei parchi cittadini. Sono queste alcune delle priorità espresse dal Movimento Ambientalista Torino, lista civica fondata da Roberto Salerno e in corsa alle elezioni del 3 e 4 ottobre.

A dare voce e corpo agli ideali di sostenibilità e tutela del patrimonio verde cittadino, Osvaldo Neirotti, ben noto nel capoluogo per i suoi interventi artistici sugli alberi - utilizzando esclusivamente colori naturali -, e Daniel Dan, ballerino, che trent'anni fa ha messo la propria professionalità al servizio di chi ama la danza e il movimento.

"Vogliamo sensibilizzare tutti i cittadini - spiegano dal parco Ruffini - affinché Torino diventi più bella e tutti, dai bambini agli adulti, imparino a rispettare l'ambiente. E lo facciamo partendo dai parchi, che non vogliamo più vedere in stato di abbandono, ma vivi e colorati in ogni quartiere".