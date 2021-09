A Moncalieri fino a domenica torna la Festa de l'Unità

A Moncalieri fino a domani, domenica 19 settembre, torna la Festa de l’Unità organizzata dal Pd locale, la prima in era Covid. Ieri sera il sindaco Paolo Montagna è stato protagonista di un faccia a faccia con il vicedirettore del “Mercoledi” Luca Carisio per parlare della Moncalieri del presente e del futuro.

Al Circolo Amici di Borgo Vittoria, in via del Ballo 17, stasera si affronterà invece il tema delle prossime elezioni comunali del 3-4 ottobre. Partecipano il responsabile enti locali del PD Francesco Boccia, insieme al candidato del centrosinistra a Torino Stefano Lo Russo e a quelli della cintura sud: Giampiero Tolardo (Nichelino), Angelo Elia (Carmagnola), Emanuela Semperboni (Beinasco), Laura Sandrone (Trofarello) e Roberto Falciola (Carignano).

Domani conclusione con ospiti i parlamentari Chiara Gribaudo e Stefano Lepri, per fare il punto sulle sfide che attendono il governo per far uscire il Paese dall'emergenza coronavirus.