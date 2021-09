Donazione organi: anche Nova Coop al fianco di Aido per sensibilizzare la cittadinanza

A.I.D.O. svolge durante tutto l'anno attività d'informazione, sensibilizzazione e “cultura del dono” tra i cittadini raccogliendo preziose adesioni legate ad un gesto altruista, generoso verso chi, malato, è in lista d'attesa per un trapianto: in Italia 8400 di cui 220 bimbi.

“Siamo felici di mettere a disposizione i nostri spazi e la collaborazione attiva dei nostri Soci volontari. Pensiamo infatti che valori e finalità di A.I.D.O. Piemonte ben si sposino con l’attenzione che da sempre Nova Coop dimostra per tematiche come la promozione della salute e della solidarietà - spiega Enrico Nada, responsabile Politiche Sociali di Nova Coop -. Nova Coop, Cooperativa di Consumatori leader nel settore della GDO in Piemonte e Alta Lombardia, con circa 600.000 Soci, è da sempre attenta al territorio, rivolge particolare attenzione alla corporate social responsibility e rendiconta le proprie azioni in questa direzione con il suo bilancio di sostenibilità, giunto alla dodicesima edizione, che per il secondo anno consecutivo viene presentato con un sito tematico, www.novacoop.info. In quest’ottica, riteniamo che i nostri supermercati e ipermercati non debbano essere concepiti come meri spazi per l’acquisto, ma possano rappresentare sempre di più dei veri e propri centri di incontro e d’informazione”.