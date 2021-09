Il Polo del '900 organizza una giornata-evento per ricordare Gianni Agnelli: "Quando c’era l’Avvocato"

Nel centenario della nascita di Giovanni Agnelli, il Polo del ‘900 dedica una giornata di riflessioni a uno dei più complessi protagonisti del secolo: nel fare impresa, nel mondo dello sport, della cultura, del giornalismo, nella politica che lo vide senatore a vita, nei rapporti internazionali, nell’amore per Torino. In collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e l’ISMEL – Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, dell’Impresa e dei Diritti Sociali. La partecipazione è libera e gratuita, con prenotazione obbligatoria al sito www.polodel900.it. Per partecipare agli eventi è obbligatorio esibire la Certificazione verde in forma cartacea o su smartphone unitamente ad un documento di identità. Non dovranno esibire la Certificazione verde i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale per età o in possesso di certificazione medica di esonero. Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta web sui canali Facebook e Youtube del Polo del ‘900.

Programma

Ore 9.45 | Saluti

Sergio Soave , Presidente Fondazione Polo del ‘900



Andrea Gavosto , Direttore Fondazione Giovanni Agnelli

Ore 10.00 | Introduzione generale

Valerio Castronovo , Storico

Ore 10.30-11.30 | Agnelli, Torino e l’industria

Pietro Garibaldi , Professore ordinario di economia politica, Università di Torino



Giorgio Benvenuto, Presidente della Fondazione Bruno Buozzi

Ore 11.30-12.30 | Agnelli, la politica e l’editoria

Furio Colombo , Giornalista e scrittore



Marcello Sorgi , Editorialista de La stampa

Ore 14.00 – 15.00 | Agnelli, Torino e la cultura

Francesca Camerana , Direttore artistico Associazione Lingotto Musica



Mario Andreose , Presidente La nave di Teseo

15.00 – 16.00 | Agnelli, la Juventus e lo sport

Paolo Garimberti , Presidente J Museum



Evelina Christillin , Membro Uefa del Consiglio FIFA



Giovanni De Luna , Storico

Conduce: Alberto Sinigaglia, Presidente Ordine dei Giornalisti del Piemonte

16.00 -16.30 | Conclusioni finali