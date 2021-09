Vaccino Covid in gravidanza, Appendino: "Ho protetto me e il bimbo"

“Adesso sono all’ottavo mese - ha aggiunto - mi sono vaccinata a fine giugno e poi ho fatto la seconda dose tre settimane dopo".

"Perché raccontare la mia esperienza"

"È importante però focalizzare che lo stato di gravidanza è un momento molto particolare, in cui si vivono emozioni complesse e si ha paura per se stesse e per il proprio piccolo per cui dare informazioni chiare è fondamentale e anche per questo ho voluto raccontare la mia esperienza”, ha concluso la sindaca.