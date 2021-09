Islam, Casolati (Lega): "No a una nuova moschea a Torino, Appendino dimentica i cittadini"

"Ritengo gravissimo che una città come la nostra, che necessita di promuovere produzione e rilancio imprenditoriale anche rigenerando realtà economiche locali, svenda - per poco più di un milione di euro - le ex fonderie Nebiolo alla Confederazione Islamica Italiana". A parlare è la senatrice torinese della Lega Marzia Casolati.

"Appendino si dimentica i torinesi: chiarisca loro come mai, anziché ragionare di una riqualificazione dell’area che avrebbe favorito la città, si è scelta la strada della concessione di uno spazio per l’ennesima moschea. Se la sindaca crede di migliorare così la qualità della vita della Barriera di Milano ha sbagliato di grosso: Torino e i suoi abitanti non meritano insensate decisione calate dall’alto, lontane anni luce da richieste e bisogni concreti della nostra comunità".