Nichelino, salvato pure l'ultimo dei 15 gattini abbandonati lungo le rive del Sangone

Terrorizzato da quanto era accaduto, l'animale si è infilato nella fitta vegetazione, sparendo alla vista dei presenti e facendo trascorrere lunghi momenti di paura a tutti coloro che avevano partecipato all'intervento. "In questi giorni però non ci siamo dati per vinti e, mattina e sera, siamo tornati piazzando gabbie e offrendo a menù prosciutto e tacchino arrosto al nostro fuggitivo che ieri, finalmente, ha ceduto alla fame ed è entrato nella gabbia", ha raccontato l'assessore alle Politiche animaliste del Comune di Nichelino Fiodor Verzola.

Partita la corsa all'adozione

Si tratta di una splendida gattina subito chiaata Prison Break, totalmente sana e appena sterilizzata. "Per lei serve una super adozione, esattamente come per i suoi fratelli e sorelle", ha rilanciato l'appello Verzola, che ha voluto ringraziare tutte le persone che gli hanno permesso di condurre a termine con successo l'operazione salvataggio.