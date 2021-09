Donne, diritti e libertà: al Cap10100 la seconda edizione del festival "La Postura del Consenso"

L’Associazione Teatrale Orfeo, nell’ambito del progetto Torino a Cielo Aperto, conclude la rassegna estiva con il festival dedicato alle donne, la cultura e la libertà "La Postura del Consenso".

Ideata da Luca Pellegrinelli, la manifestazione intende evocare un'attitudine, un modo di essere in relazione all'esterno, una risposta ragionata e libera contro le violenze, tanto fisiche quanto psicologiche, perpetrate nei confronti delle donne.

Un festival che intende sviluppare un percorso multidisciplinare per incentivare l’amplificazione delle tematiche femministe all’interno degli ambienti di cultura.

Quattro giornate in cui alternare linguaggi e modalità artistiche varie per favorire una diramazione sistemica delle questioni di genere nell’ambiente culturale e indagare i femminismi secondo differenti punti di vista, dal teatro alla musica, dalla letteratura alle sfilate di moda.

Domani, giovedì 23 settembre, giorno di apertura, il festival si concentrerà soprattutto sulla città di Torino e tutte quell associazioni, collettivi e individualità che vivono, trattano e attraversano i temi del femminismo, della parità e della lotta alla violenza sulle donne e alla comunità lgbtqi+: Anna Cagna, Elena Petricola e Sara Staffieri presenteranno l'Archivio storico Donne Piemonte e di Làadan (centro culturale e sociale delle donne); Denise Cappadonia di NORA Book & Coffee (caffetteria e libreria specializzata in tematiche di genere, femminismi e cultura lgbtqi+); Maya De Leo, docente di Storia dell'omosessualità presso il Corso di laurea in DAMS dell'Università degli studi di Torino; Irene Elena Lingua ideatrice del progetto CHE_VULVA; Associazione Karmadonne (laboratorio di costruzione di una nuova società plurale e multiculturale con proposte di accoglienza rifugiati e servizi diversi).

La sera sul palco del CAP10100 il live di Giorgieness, cantautrice e chitarrista italiana, attenta e attiva sul fronte della parità di genere nel mondo della musica, è dello scorso giugno il suo appello ai festival musicali della penisola: “Date fiducia a noi musiciste”!

La seconda giornata del festival porrà l'attenzione al mondo della letteratura, con diverse presentazioni e incontri:

Andrea Ruggeri (giovane attivista lgbtqi+) presenterà il libro 'BRICIOLE DI NOTTI' edito L'erudita per Giulio Perrone Editore; Paola Demartini presenterà il suo libro “Ti chiederanno del nostro amore” edito da Autori Riuniti e Amerilli Varesio presenterà “Porto Palazzo” edito Sui Generis.

Venerdì 24 largo spazio anche al teatro con Amleta, collettivo di attrici nato per evidenziare e contrastare il divario e le discriminazioni di genere nel mondo dello spettacolo teatrale.

Mentre la sera sul palco del CAP10100 verrà messo in scena lo spettacolo “ TE.TTE ”, performance teatrale de La Casa delle Bambole e coprodotto da Associazione Teatrale Orfeo riservato ad un pubblico maggiorenne:

“Pezzi di corpo che raccontano una storia, tra archetipi, generazioni, lotte e contraddizioni. Una staffetta in un tempo lungo, quasi un secolo, di bombardamenti, di immagini, pubblicità televisioni, social raccontato attraverso un linguaggio schietto e veloce che non da tempo per spiegare troppo e vuole piuttosto far parlare le anime. Le tette sono le vere protagoniste, loro e il loro ciclo vitale provocano inquietudini, insoddisfazione egocentrismi, vuoti e imbarazzi. Ci chiediamo quando un corpo diventa mercificato e da chi e concludiamo che forse è solo un punto di vista”.

Le giornate di sabato e domenica sono dedicate all'incontro, al confronto e alla discussione.

Nel pomeriggio del 25 settembre, si svilupperà il talk "La musica ed i sui linguaggi: forme ed espressioni di un mondo che cambia”, vuole essere un momento in dialogo per indagare le evoluzioni e lo stato dell’arte della musica nei testi e nelle tendenze dialettiche nel mondo musicale odierno con un occhio di riguardo nei confronti del rap e della trap. Interverranno Federica Torchia (Machete Crew), Marta Blumi Tripodi (Rolling Stone), Willie Peyote e Beba. Modera Antonia Peressoni (CAP10100, Indie Pride, Sfera Cubica).

A seguire un appuntamento eclettico con incursioni, dj set e fashion film. Apertura con monologo del "Delirio di MA" interpretato da Antinux; Proiezione "MA" Fashion Film di Martina Peron scritto da Paolo Rolfi; live set di Bruna; sfilata "MA" Collection di Peron Martina, progetto sociale ed artistico per l'abbattimento degli stereotipi sociali e della liberazione dell'uomo attraverso l'arte espressionista!

Domenica 26, nel pomeriggio, in collaborazione con Equaly continuerà l'indagine nel mondo musicale con il panel “Donne e musica: a che punto siamo?” con Irene Tiberi e Francesca Barone di Equaly, Alice Salvalai (Music Innovation Hub e Keychange), Alessandra Micalizzi (SAE Institute), Daniele Citriniti (The Goodness Factory), Luca Bosonetto (ARCI), modera Antonia Peressoni (CAP10100, Indie Pride, Sfera Cubica). Ma si affronterà anche il tema “Genitorialità e lavoro: come far combaciare i ruoli nel mercato del lavoro flessibile?”, dove interverranno Irene Tiberi e Francesca Barone di Equaly, Giulia Maino (Amleta), modera Valentina Gallo (Associazione Teatrale Orfeo/CAP10100).

La sera a coronamento delle 4 giornate di festival due performance:

“Penelope e le altre” con coreografie di Valentina Gallo e ballerine de Eat More Art. e lo spettacolo “Sibille” - prodotto dal collettivo ÆSTI.