Vandalizzata l'effige dei Templari nel centro storico di Moncalieri

Per chi abita nel centro storico di Moncalieri è stato un colpo al cuore. L'effige di un cavaliere dei Templari, installata in via Baretti, è stata vandalizzata durante la notte nei giorni scorsi. Sono stati alcuni residenti a lanciare l'allarme e a denunciare quanto accaduto.

Rovinata anche una cabina dell'energia elettrica

Anche una cabina dell'energia elettrica poco distante è stata presa di mira. Entrambe le strutture sono state messe in sicurezza e adesso le forze dell'ordine stanno cercando di risalire ai responsabili, con l'ausilio anche delle telecamere di zona.

Baby vandali i responsabili

Pochi dubbi sui responsabili, tutto lascia pensare che siano alcuni giovanissimi che da tempo stanno creando problemi in centro città, avendo devastato e sporcato anche la 'terrazza di Moncalieri', il multipiano che il Comune aveva deciso di chiudere h24 (salvo chi parcheggia l'auto) per porre fine al malcostume di alcuni.