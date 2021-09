Il mondo delle coop al futuro sindaco: "Torino sia capitale dell'innovazione sociale. Noi pronti a rilanciare la ex caserma di via Asti"

" Le sigle cooperative rappresentano 650 realtà per 50mila addetti, nella zona metropolitana, pari all'8% del PIL locale" , ricordano i padroni di casa, tramite Dimitri Buzio, presidente di Legacoop Piemonte. " Ma Torino deve diventare capitale dell'innovazione sociale e combattere la piaga del massimo ribasso, garantendo sicurezza, ma anche la giusta retribuzione di chi lavora, soci e non ".

"Durante il lockdown molte delle nostre imprese non hanno mai chiuso e hanno garantito i servizi alla collettività. Ma in settori come ristorazione, turismo e sport sono arrivati stop da cui si fa ancora fatica a riprendere: ci si dovrà impegnare per non lasciare indietro nessuno. Ma Torino ha bisogno di programmi di lungo respiro, in partnership tra pubblico e privato".