“Assassina, ci hai tradito”: i No Green Pass contestano Giorgia Meloni a Torino, schierata la polizia [FOTO e VIDEO]

“ Assassina, ci hai tradito ”. E’ un attacco frontale quello che i No Green Pass torinesi hanno rivolto a Giorgia Meloni , leader di Fratelli d’Italia, in comizio a Torino.

Polizia in assetto antisommossa

Crocefissi e megafoni in mano, sono un centinaio i contestatori che hanno provato ad avvicinarsi al palco, fermati da due cordoni di polizia che hanno vietato loro di avvicinarsi. Due i gruppi formatisi, uno in piazza Castello, con Marco Liccione alla guida dei No Green Pass, e un altro poco distante, tra via Roma e l’imbocco della piazza.