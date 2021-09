In discoteca senza green pass: sanzionato il titolare di un locale di corso Allamano

In discoteca senza mascherine e senza rispettare le distanze di sicurezza previste dal protocollo anti-Covid: è successo sabato sera in un locale di corso Allamano, come segnalato alla polizia attraverso l'app Youpol.

Arrivati nel locale, gli agenti hanno constatato quanto denunciato, oltre alla presenza di persone prive di green pass obbligatorio. E' stata inoltre controllata la licenza di pubblico spettacolo e, dall’esame della documentazione, è emersa l'inottemperanza da parte del titolare di alcune prescrizioni previste dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Il titolare è stato quindi denunciato in stato di libertà per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, per non avere osservato le prescrizioni previste, e sanzionato per violazione della normativa anti-Covid.