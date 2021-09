Sport |

"Uno di Noi - Torino è la nostra città", partita la campagna abbonamenti della Reale Mutua Basket

Coach Casalone e Trey Davis hanno chiacchierato ed intrattenuto i tifosi in attesa di sottoscrivere la tessera

È partita la campagna abbonamenti "Uno di Noi - Torino è la nostra città" della Reale Mutua Basket Torino, presso la sede di Reale Mutua Assicurazione in Via Bertola 48C. I tanti i tifosi che hanno deciso di rinnovare la propria fiducia nella squadra gialloblù già dalla prima giornata hanno trovato ad attenderli una sorpresa: coach Casalone e Trey Davis hanno chiacchierato ed intrattenuto i tifosi in attesa di sottoscrivere la tessera. Fino a venerdì 1° ottobre sarà possibile sottoscrivere l'abbonamento in Via Bertola 48 C; dal 3 ottobre fino a venerdì 8 ottobre, la campagna abbonamenti si trasferirà nella sede di Basket Torino, in Via Giolitti 19, con orario 09.00 - 13.00 e 14.30 - 18.30. Parallelamente, a partire dal 30/09, sarà possibile acquistare il proprio abbonamento su www.vivaticket.it.

