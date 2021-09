Federico Bianco all'Hiroshima Mon Amour con "Centimetro x grammo - Il Recital"

Dopo la fortunata esperienza alla testa dell’Orchestra di Ritmi Moderni Arturo Piazza e le più recenti attività come autore televisivo, Federico Bianco ha deciso di provare a sintetizzare le conoscenze raccolte in un progetto artistico. Nel 2019 è così nato l’Amore ai Tempi della Fisica Quantistica spettacolo teatrale che alterna monologhi e canzoni inedite. Subito la sensazione che le canzoni potessero vivere di vita propria è stata condivisa da pubblico e addetti ai lavori che hanno stimolato un impegno specifico di arrangiamento e registrazione in studio: nasce così centimetro X grammo, il primo singolo che anticipa il progetto discografico del talentuoso cantautore torinese in scena con l’omonimo recital, sul palco di Hiroshima Sound Garden la sera di Sabato 25 Settembre 2021.

Accompagnato da Luigi “Giotto” Napolitano (tromba) e Andrea Mennella (percussioni), Federico Bianco porta le sue intuitive canzoni introdotte da monologhi surreali, in un vortice ricco di humour; poetico, romantico, sfacciato. Canzoni già iconiche come “Centimetro X grammo“, “Dormo“, “Caterina che sarai ricchissima“ interpretate unplugged con energico trasporto, ed eseguite in bizzarro ensemble con una tromba, un tamburo e due amici.



Federico Bianco è un cantautore raffinato con spiccate doti interpretative coltivate durante i 30 anni trascorsi sui palcoscenici dei più importanti cabaret italiani. Il suo timbro di voce è penetrante ed il linguaggio musicale, tra poesia e recitativo, rimanda, talvolta, ai mondi di Concato, Bersani e Conte. Al suo attivo anche una lunga e fruttuosa attività radiofonica (Caterpillar, Ultima Spiaggia, Aria Condizionata).

Hiroshima Sound Garden è organizzata da Hiroshima Mon Amour, nell’ambito del progetto Torino a Cielo Aperto – Festival d’estate 2021, sostenuto e promosso da Città di Torino e Fondazione per la Cultura Torino - e realizzata anche grazie al sostegno di Iren e di Fondazione Compagnia di San Paolo attraverso Space, SPazi di PArtecipazione al CEntro, il progetto triennale per il sostegno, la crescita ed il potenziamento dei presidi culturali e civici del territorio.



Al pubblico si ricorda che l’ingresso all’area spettacoli è regolato dalle misure previste dai protocolli anti-covid19.