Gli anziani di Nichelino alla scoperta della Palazzina di Stupinigi

"A volte si cercano mete lontane, quando a pochi passi da casa la cultura ci permette di lustrarci gli occhi”. Questo è stato uno dei tanti commenti lasciati dalle persone che nei giorni scorsi hanno preso parte alla gita alla Palazzina di Caccia di Stupinigi riservata agli over 60.

Una iniziativa fortemente voluta dall'assessore del Comune di Nichelino Giorgia Ruggiero, nell'ambito degli eventi legati alla festa di San Matteo 2021. In questo modo gli ospiti hanno potuto godere degli spettacoli dei saloni interni e delle opere dentro la Palazzina.

“Per due giorni, Stupinigi ha aperto le porte alla terza età – ha spiegato l’assessore - cittadini che vivono la nostra città ma non hanno mai avuto occasione di visitare il nostro gioiello più splendente. É stato emozionante vedere gli sguardi di meraviglia e i sorrisi delle persone nel prendere parte a queste gite". Perché spesso non ci si rende conto, molte volte, di quante bellezze e meraviglie siano appena dietro l'angolo.