Ultimi appuntamenti con Moncalieri Summer Experience

La lunga stagione di Moncalieri Summer Experience arriva a conclusione in un fine settimana ricchissimo di eventi ed appuntamenti.

Oggi, sabato 25 settembre, fino alle ore 19, con ingresso libero, i cancelli della Biblioteca Arduino saranno aperti per la Festa delle Biblioteche dello Sbam, come da lunga tradizione, con un ricco programma di approfondimenti, letture dal vivo, spettacoli, musica. E l'arrivo a Moncalieri della Biblioteca Umana, grazie all'evento Pregiudizi di Carta. L'iniziativa rientra nel calendario ministeriale delle Giornate Europee del Patrimonio.

Sara D'Amario e One Woman Show

Alle ore 21, alla Cascina Vallere, sempre con ingresso gratuito, l'appuntamento è con un autentico One Woman Show, che vedrà come protagonista Sara D'Amario, attrice moncalierese diventata da anni protagonista delle scena nazionali. Il suo "Greennminds" è un viaggio divertente e pericoloso nella mente di una donna che vive in un mondo bombardato di informazioni folli, belle, inquietanti, attuali, passate, vere o... false. Lo scopo di questa donna è capire come non lasciarsi intrappolare in un puzzle mentale confuso, tra emozioni paradossali, frontiere fisiche e mentali da attraversare e tanti luoghi comuni. Il suo percorso le schiarisce le idee e ci mette in movimento... con un'energia nuova.

“Sara D’Amario è un’autentica professionista e una grande attrice. A luglio aveva aperto il Moncalieri Summer Experience con Speed Dating, ora torna sul palco delle Vallere nell’ultimo weekend di programmazione estiva con Green Minds – chiosa soddisfatta l’assessore alla Cultura Laura Pompeo – Non a caso abbiamo messo due date con loro e altre ne seguiranno questo autunno: ogni spettacolo prodotto da lei e da François-Xavier è un successo garantito”.

Domani Open-T e Ciko Vertigo

Domani, domenica 26 settembre, si chiude il 'secondo tempo' di Open-T, il primo festival di teatro e letteratura per bimbi e ragazzi, dopo l'ottimo riscontro registrato nello scorso fine settimana. Dalle 10 alle 19, a Cascina Vallere, sarà un tempo di benessere, confronto e leggerezza offerto alle famiglie per condividere la magia dell'evento culturale, attivare pensieri, incontrarsi. Sarà il quarto e ultimo giorno di un ricco calendario di spettacoli per bimbi e ragazzi, letture ad alta voce, laboratori, incontri con l'autore.

Per concludere, dalle ore 21, sempre a Cascina Vallere, spazio a "Gelsomina Dreams" di Cirko Vertigo: un dichiarato omaggio all'immaginario di Federico Fellini a 100 anni dalla nascita del più grande regista italiano di ogni epoca. Gli artisti in scena si muovono in un'ambientazione sospesa e senza tempo, che allude a un set cinematografico dismesso di felliniana memoria.