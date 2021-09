Al via il Codefest a Torino, festival che celebra il codice sorgente come fenomeno culturale

L'Università degli Studi di Torino lancia il CODEFEST, primo festival al mondo dedicato al codice sorgente, che si terrà dal 27 settembre all’8 ottobre. Il festival è organizzato dai Dipartimenti di Filosofia e Scienze dell’Educazione, Informatica e Fisica dell'Università di Torino e dall’Associazione Codexpo.org.

Il codice sorgente è quello che sta alla base di un programma informatico: è un testo scritto da qualcuno, in qualche momento, in un certo linguaggio. Al centro dell’evento, c’è l’idea che la programmazione e i suoi linguaggi rappresentino un fenomeno culturale, oltre che tecnologico, di importanza primaria. Non solo, dunque, computer, ma molti altri temi: Linguaggi artificiali, Poesia digitale, Scrittura del codice, Codice e società, Patrimonio,Estetica del codice.

Il CODEFEST, che si terrà in modalità mista (soprattutto online, ma anche in presenza negli spazi di UniTo) sviscera il codice sorgente in tutte le sue forme. Il cartellone è ricco di appuntamenti, a partire dalla mostraCode Show, progettata e allestita da Codexpo.org in collaborazione con gli allievi dell’IIS Avogadro di Torino, in cui verranno esposti e spiegati codici storici e ricostruiti i loro contesti di creazione e uso. In programma anche la presentazione del Museo del Codice Sorgente Online. E, poi, uno spettacolo di teatro virtuale, Hello, Ada!, su Ada Lovelace, matematica londinese e prima programmatrice della storia. Conferenze e laboratori, come il workshop del calligrafo Massimo Polello, dedicato alla scrittura a mano di parti selezionate di codice sorgente. Inoltre, in calendario ci sono esperienze musicali di diverso genere e ispirazione, come Hello, World, una suite scritta dal Maestro Nicola Campogrande appositamente per la prima edizione di CODEFEST, o come l’evento organizzato con SuperCollider – l'ambiente di programmazione creato da James McCartney che ha virtualmente dato inizio alla programmazione interattiva di audio in tempo reale – che compie 25 anni. Per l’occasione, Marinos Koustomichalis curerà un concerto online che prevede l’intervento in rete della comunità SuperCollider.

Il festival si rivolge a un pubblico di professionisti, amatori e interessati, di studenti delle superiori e dell’università, ma con l’ambizione di poter fare divulgazione sul codice sorgente, accurata e accattivante, per chiunque.

Tutto quello che avverrà durante il festival sarà accessibile online agli utenti registrati tramite il sito web https://codefe.st. Gli eventi saranno trasmessi in streaming sul canale ufficiale del festival.