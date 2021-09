Arriva all'appuntamento con la musica a palla sull'auto, pusher smascherato e arrestato a Moncalieri

Un trentenne è stato arrestato dai carabinieri a Moncalieri per possesso di stupefacenti.

A tradirlo è stata l'auto con la musica a tutto volume con cui si è presentato ad un appuntamento con un cliente. Pensando di non poter essere colto sul fatto, l'uomo è arrivato con lo stereo che sparava musica 'a palla', particolare che ha subito convinto i residenti di via Moncenisio, in zona borgo San Pietro, a contattare le forze dell'ordine.

Quando i carabinieri hanno intercettato la vettura, hanno trovato numerose dosi di droghe sintetiche, come Mdma, facendo scattare immediatamente le manette per il conducente.