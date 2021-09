Roma spinge per intesa Pd-M5S al ballottaggio. Appendino replica: "Posizioni di Lo Russo vicine al centrodestra"

Se Roma spinge per l’accordo Pd-M5S al ballottaggio, la sindaca Chiara Appendino ributta la palla nell’altro campo. Questa mattina il segretario nazionale dem Enrico Letta, in un’intervista ad un quotidiano, si era detto fiducioso di convergenze con i pentastellati dopo il primo turno dichiarando: “se arriviamo ai ballottaggi, con loro possiamo vincere ovunque, anche a Torino”.

Sulla stessa linea anche la parlamentare grillina Paola Taverna, che aveva dichiarato che in caso di sconfitta di Sganga il Movimento non appoggerebbe “mai il centrodestra”. Parole che anche in questo caso aprono ad un’intesa giallorossa al secondo turno.

Una possibilità che Chiara Appendino ha respinto in entrambi i casi al mittente questo pomeriggio ai microfoni di Tagadà, dove ha detto: ”Letta dovrebbe parlare col suo candidato sindaco, che ha firmato nero su bianco per dire che non farà accordi perché non apprezza la nostra politica e ha dichiarato che vuole andare in discontinuità". E la prima cittadina ha poi rincarato la dose su La7, sottolineando come il Pd abbia scelto di candidare Lo Russo che “ha già perso le elezioni nel 2016, quando era assessore”. “In questi 5 anni -ha poi aggiunto - molte posizioni sono state le stesse del centrodestra".