Politecnico Torino, da oggi lezioni in presenza: 15 mila studenti in aula. Nessun problema per il Green Pass

Questa mattina quindicimila studenti sono tornati nelle aule del Politecnico di Torino: ad annunciarlo il rettore dell'ateneo Guido Saracco, intervenuto agli Stati Generali del lavoro al Valentino.

" Abbiamo aperto - ha spiegato il numero 1 di corso Duca degli Abruzzi - le lezioni in presenza per tutti gli studenti: è stato emozionante ".

Il Politecnico ha realizzato un sondaggio, chiedendo a 36 mila studenti se volessero tornare a seguire i corsi in presenza. " L’80% - ha spiegato Saracco - di chi non risiede in Piemonte si è trasferito a Torino. E il 70% ha detto di voler tornare in presenza". Una percentuale che tra le matricole sale al 90%".

L'ateneo ha organizzato poi in sede una postazione per fare i tamponi. "L'80% ha dato la disponibilità a farlo volontariamente: ne faremo 900 a settimana. Formare in presenza è un'altra cosa: sappiamo che ci sono aziende che non assumono chi ha studiato durante questo periodo storico, per questo dobbiamo osare" ha concluso il rettore.