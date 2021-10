Pavarolo, giovani pittori a confronto con "I sei di Torino"

Sabato 2 e domenica 3 ottobre ci sarà a Pavarolo l'inaugurazione della mostra "6 pittori", un nuovo progetto a cura di Société Interludio che troverà esposizione presso il Museo Studio Felice Casorati di via del Rubino 9, Casa Casorati e nelle Project Room nel borgo di Pavarolo (dislocate lungo Via Maestra ). L'evento sarà l'occasione per creare un dialogo tra i giorni nostri e uno dei periodi più vivi della storia artistica del capoluogo piemontese.



"I sei di Torino" è un omaggio un gruppo formatosi nel 1929 e composto da Jessie Boswell, Gigi Chessa, Nicola Galante, Carlo Levi, Francesco Menzio ed Enrico Paulucci Delle Roncole. Ma non solo. Nella mostra verranno esposti quadri di altrettanti pittori, bensì contemporanei. Dall'aretino Luca Ceccherini, classe '93 e in passato studente delle Accademie di Firenze e Venezia; il catanese classe '82 Sebastiano Impellizzeri, la cui formazione è legata all'Accademia delle belle arti di Urbino; il sardo Giuseppe Mulas (1995), a Torino dal 2014 per intraprendere gli studi all'Accademia Albertina, da cui provengono anche l'alessandrina Ottavia Plazza (1992) e il massese Giulio Saverio Rossi (1988); e infine il triestino classe '92 Alan Stefanato.

La mostra resterà aperta al pubblico tutte le domeniche pomeriggio dalle 14 alle 18, fino a domenica 21 novembre.