Artissima ritorna all'Oval: "L'esperienza fiera come primo passo verso la normalità"

La ventottesima edizione di Artissima si svolgerà dal 5 al 7 novembre all’Oval di Lingotto Fiere, che accoglierà le quattro storiche sezioni della fiera – Main Section, New Entries, Dialogue/Monologue e Art Spaces & Editions. Artissima XYZ – la piattaforma digitale che dal 2020 ospita le tre sezioni curate, Present Future, Back to the Future e Disegni – sarà invece visibile online dal 4 a 9 novembre e fisicamente in tre mostre collettive allestite nel padiglione fieristico.

Bonacossa: "Arte contemporanea può immaginare scenari futuri"

"La cognizione del tempo è cambiata - commenta la direttrice Ilaria Bonacossa -. Viviamo da quasi due anni alternando ritardi ad accelerazioni, aperture a restrizioni, aspettative a rielaborazioni. Il tempo della creazione e della fruizione dell’arte si sono inseguiti, a volte incontrati, trovando nuove dimensioni di condivisione. Artissima non si è mai fermata e ha continuato a sostenere le gallerie e gli artisti attraverso progetti sia fisici che digitali rinnovandosi costantemente in un mondo in cui tutti i paradigmi venivano ridefiniti. Oggi dunque inaugurare la fiera acquista un valore altro".

E continua: "Accogliere il pubblico dell’arte insieme alle nostre gallerie e partner significa trasformare l’esperienza fiera in uno dei primi passi verso il ritorno a una nuova normalità in cui la creatività è diventata ancora più importante per reinventare la vita pubblica e privata. Artissima 2021 riparte da queste premesse e dalla convinzione che l’arte contemporanea abbia la capacità di immaginare una molteplicità di scenari futuri. Non vediamo l’ora di condividere le idee e le esperienze degli artisti e di portare gli amanti dell’arte in uno spazio inaspettato, sospeso al di fuori della quotidianità, in cui le opere sanno trasformare la nostra visione del mondo".

Il tema di Artissima quest'anno è Controtempo, termine mutuato dall’ambito musicale, qui eletto a metafora della capacità dell’arte di battere sugli accenti deboli trasformandoli in punti di forza e creando un contrasto di voce dominante. Un impulso dinamico che genera nuovi ritmi visivi con tempi e respiri necessari, contrastati, interstiziali.

I contenuti della nuova edizione

ARTISSIMA XYZ

Le tre sezioni curate – Present Future curata da Ilaria Gianni e Fernanda Brenner, Back to the Future curata da Lorenzo Giusti e Mouna Mekouar, e Disegni curata da Bettina Steinbrügge e Lilou Vidal, nuovo membro del team curatoriale della sezione – vivranno, per il secondo anno, sulla piattaforma cross-mediale Artissima XYZ. Per l’edizione 2021, Artissima XYZ presenterà anche tre mostre fisiche all’Oval, una per ogni sezione, con lavori selezionati per ciascuna delle gallerie partecipanti. Artissima XYZ, sostenuta dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, nasce in continuità con Artissima Digital, ecosistema digitale della fiera dal 2017.

HUB INDIA: UN NUOVO FOCUS GEOGRAFICO

Artissima 2021 presenta Hub India - Maximum Minimum, un nuovo focus geografico con la curatela di Myna Mukherjee e Davide Quadrio, in collaborazione con Emami Art, che intende offrire una ricognizione sulle gallerie, le istituzioni e gli artisti attivi in un’area d’importanza capitale.

PREMI E ACQUISIZIONI

Artissima organizza in collaborazione con aziende partner e istituzioni nove premi per artisti e gallerie, assegnati da giurie internazionali. Cinque i premi sostenuti da partner: il Premio illy Present Future, il Premio FPT for Sustainable Art, il Premio Tosetti Value per la fotografia, il Premio Carol Rama by Fondazione Sardi per l’Arte, il Premio VANNI occhiali #artistroom. Tre i premi sostenuti da istituzioni del territorio: l’OGR Award, il Premio Ettore e Ines Fico, il Premio “ad occhi chiusi…” by Fondazione Merz. Infine, un nuovo sostegno alle gallerie nasce in collaborazione con una collezione privata: il Marval Collection New Entries Support.

PROGETTI E PARTNERSHIP INTESA SANPAOLO NUOVO MAIN PARTNER DI ARTISSIMA Dopo una partnership progettuale avviata nel 2020, Artissima è felice di annunciare l’ingresso di Intesa Sanpaolo come Main Partner della fiera. Il dialogo si concretizzerà nella produzione di due mostre: una dedicata alle collezioni d’arte di Intesa Sanpaolo e ospitata negli spazi dell’Oval e l’altra alla promozione dell’Archivio Publifoto. JAGUART JaguArt, il viaggio alla ricerca di 10 giovani talenti delle arti visive attraverso l’Italia, nato nel 2019 dal dialogo tra Artissima e Jaguar, culmina con la proclamazione del vincitore assoluto nel corso della ventottesima edizione di Artissima. Una mostra collettiva che coinvolge i 10 finalisti del talent sarà allestita nel padiglione e il pubblico avrà la possibilità di votare il proprio artista preferito.

6 CHAIRS 6 CHAIRS è un progetto nato dalla partnership con il Gruppo UNA. Una grande installazione dell’artista lituano Augustas Serapinas (Vilnius, 1990) allestita nel magico Salone delle Feste dell’hotel 5 stelle Principi di Piemonte | UNA Esperienze.

TORINO SOCIAL IMPACT ART AWARD

Nel corso di Artissima verranno presentati i lavori dei vincitori delle due edizioni del Torino Social Impact Art Award, progetto che conferma l’impegno della fiera e di Torino Social Impact a favore dei giovani artisti, con il supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo. Il programma di residenza presso Combo, hospitality partner del progetto, ha visto nel 2021 i vincitori della seconda edizione del Torino Social Impact Art Award – Monia Ben Hamouda (Milano, 1991) e il collettivo MRZB – lavorare alla creazione di due nuove opere video.

BEYOND PRODUCTION

Nasce un nuovo dialogo tra Artissima e Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT che, oltre a confermare lo storico Fondo Acquisizioni a beneficio delle collezioni di GAM – Galleria Civica di Arte Moderna di Torino e Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, sceglie di lanciare, insieme ad Artissima, Beyond Production, una nuova avventura progettuale, che nel 2021 entrerà in sinergia con l'OGR Award.

ARTVENTURE

Artissima presenta durante i giorni di fiera, attraverso un ciclo di talk dedicati, ArtVenture, un nuovo progetto che indaga il rapporto tra arte e impresa e che, nel corso del 2022, mapperà il territorio italiano per raccontare in modo immediato ed efficace i dialoghi più significativi attivati da imprese che hanno scelto di accogliere opere e artisti all’interno dei propri spazi aziendali.

Per informazioni: www.artissima.art