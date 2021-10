Multati dalla Municipale i guidatori di un autobus proveniente dalla Moldavia e di un furgone arrivato dalla Romania

Continua l’attività di vigilanza nell’area di Corso Ferrara iniziata qualche mese fa dal Reparto Sicurezza Stradale Integrata della Polizia Municipale con l’intento di reprimere l'attività illecita di autotrasporto internazionale. Un paio di giorni fa, all’altezza del civico 16 di Corso Ferrara, gli agenti del nucleo specialistico hanno sottoposto a controllo un autobus e un furgone, rispettivamente immatricolati in Moldavia e in Romania.

Il conducente dell’autobus è stato sanzionato per violazione dell’art. 9 della legge n. 218/03, per aver effettuato un servizio di noleggio con conducente per trasporto internazionale di persone con modalità diverse da quelle indicate nell'autorizzazione, e dell'art. 19 della legge n. 727/78 per non aver esibito i fogli di registrazione del cronotachigrafo dei 28 giorni precedenti.

L’autista, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 207 del Codice della Strada, ha effettuato il pagamento delle sanzioni a mano degli agenti accertatori per un totale di 1.369 euro.

Venerdì scorso invece, in Via Reiss Romoli 341, gli stessi ‘civich’ hanno fermato un carro attrezzi immatricolato in Francia. Dall'esame dei documenti di guida e di circolazione è emerso che il conducente, titolare di patente di categoria B, guidava un veicolo per il quale è invece richiesta la patente di categoria C. Inoltre, oltre a non avere al seguito la carta di circolazione, l’autista guidava senza aver inserito la propria carta tachigrafica nell'apposito lettore, modalità che consente di registrare l'attività di guida.

Gli agenti hanno dunque sanzionato il conducente che, anche in questo caso, ha pagato immediatamente la multa di 4.465 euro. Come sanzione accessoria, al conducente è stata inoltre ritirata la patente di guida ai fini della sospensione della stessa e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per mesi 3.