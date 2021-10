Emma: "Un passo avanti per Nichelino con la coalizione del cambiamento" (VIDEO)

Il voto del 3-4 ottobre è ormai alle porte e a Nichelino il centrodestra punta su Nicola Emma come candidato sindaco. Politico di lungo corso, guida la 'coalizione del cambiamento', una squadra fatta di tanti giovani. "E' arrivata l'ora di cambiare, che finisca la faida tra chi governa e chi aveva governato, tra il Pd e chi c'era prima", sottolinea Emma.

"Sono stati sette anni di faida, che hanno fatto solo male alla città. Basta a tradimenti, basta traditi e traditori assieme, pensiamo al bene di Nichelino, serve amministrare con buon senso e ascoltare i bisogni dei cittadini", dichiara il candidato del centrodestra. "Noi abbiamo una coalizione con liste piene di tanti giovani, che si presentano per la prima volta. che hanno a cuore i problemi della città. Chiediamo fiducia e il voto per portare avanti quel rinnovamento di cui Nichelino ha bisogno".

Tre i punti fondamentali del programma della coalizione del cambiamento: "Una manutenzione vera e continua delle opere pubbliche, aumentare la sicurezza, pensando soprattutto ai più giovani e agli anziani, lavorare per far diventare più bella la nostra città", è l'impegno di Nicola Emma. "A Nichelino deve essere un piacere vivere e far crescere i nostri figli".

"Per questo, vi chiedo il voto per me e per le liste che mi appoggiano", si rivolge direttamente ai cittadini nichelinesi il candidato del centrodestra. "In tanti anni come amministratore e come assessore avete imparato a conoscermi per quanto ho fatto: ho contribuito a realizzare tante opere, a risolvere problemi. E allora -conclude - il 3-4 ottobre un passo avanti per Nichelino con Nicola Emma sindaco".