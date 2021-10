Lo Russo a Porta Palazzo: "No a zone franche di spaccio a Torino: mi occuperò in prima persona del problema"

In poco più di un mese il capogruppo ha fatto tappa in 50 mercati cittadini, ascoltando un migliaio di torinesi che hanno deciso di sedersi davanti a lui per raccontargli in cinque minuti problemi e proposte per la città futura. E la criticità principale, come spiega Lo Russo tracciando un bilancio, è la mancanza di sicurezza. "Non possono esistere - spiega il candidato del centrosinistra - zone franche, dove si spaccia e la gente ha paura ad uscire: se verrò eletto mi occuperò in prima persona del problema, con un'interlocuzione con il Prefetto".