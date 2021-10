Lo Russo chiude la campagna elettorale e guarda al ballottaggio: “Siamo una squadra formidabile, vinceremo” (FOTO e VIDEO)

Una camminata per le vie della città, per chiudere la campagna elettorale. Stefano Lo Russo ha scelto di trascorrere così gli ultimi momenti prima del silenzio elettorale. Le elezioni del 3-4 ottobre sono imminenti e il candidato sindaco, dal palco allestito alla Tesoriera, ha arringato i suoi: “Siamo una squadra formidabile, che vincerà”.

“Abbiamo ascoltato i cittadini”

Lo Russo, accompagnato nella passeggiata dal suo comitato alla Tesoriera da Sergio Chiamparino e Valentino Castellani, ha affermato: “Con me i sindaci che più hanno fatto la storia di Torino insieme a Fassino. Hanno fatto tanto per Torino, come vorrei fare io, costruendo una città che è uscita dalle crisi”.

“Abbiamo fatto un lavoro importante sul territorio: nei mercati, nei luoghi di lavoro, nelle università. Abbiamo ascoltato i suggerimenti dei cittadini” ha affermato Lo Russo.

L’endorsment dei due ex sindaci

“Stefano ha dato segnale importante: quello di saper ascoltare la domanda di una qualità della vita che nella quotidianità è molto importante. Un bel segnale per la politica è quello che ricostruisce la fiducia” ha affermato Valentino Castellani. “Una campagna concreta, legata ai bisogni dei cittadini non lanciando progetti o promesse solo per stupire” è invece il pensiero di Sergio Chiamparino.

Lo Russo sul palco: “Vinciamo”

Davanti a circa 400 presenti, Lo Russo ha arringato i suoi: “Vinciamo, siamo una squadra formidabile”. Il candidato sindaco della coalizione si è detto “colpito dall’entusiasmo. E’ quello che ci fa ben sperare per il risultato”.

“La cosa più importante - ha proseguito Lo Russo - è che abbiamo lavorato uniti, mettendo da parte gli individualismi e lavorato in squadra. È la squadra che ci ha dato forza e ce la darà nei prossimi anni”. Al di là dell’entusiasmo, tra cori da stadio e Bella Ciao, Lo Russo ha già avvisato i suoi elettori in vista di un probabile ballottaggio: “Dal 5 ottobre inizia il secondo tempo: state pronti”.