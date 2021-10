Prove tecniche d'autunno, weekend con nuvole e piogge su Torino e provincia

Una profonda bassa pressione domina il Nord Atlantico pronta da dopodomani ad estendere la sua influenza sull’Europa e sull’Italia. Il Piemonte resterà in parziale ombra pluviometrica domenica a causa delle Alpi, piogge interesseranno dapprima il Nord del Piemonte e la Liguria, ove le correnti umide di ritorno provocheranno lunedì precipitazioni anche intense a carattere temporalesco su tutta la Liguria, il Piemonte Nord occidentale e meridionale, interessando in maniera minore il resto del Nord Ovest dove ci potranno essere fenomeni precipitativi meno marcati

A Torino avremo questa situazione: oggi e domani, sabato 2 e domenica 3 ottobre

Cielo irregolarmente nuvoloso, con aumento delle nubi domani e prime precipitazioni nelle prime ore di domenica. Il termometro vedrà in aumento i valori minimi e in discesa le massime. In pianura venti moderati da Nord.