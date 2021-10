Elezioni, affluenza ancora bassa a Torino: alle 19 è del 29,29%

Il voto per eleggere il futuro sindaco evidentemente non scalda i torinesi. I dati dell'affluenza alle urne sono infatti tra i più bassi in Italia per quanto riguarda questa tornata elettorale.

La rilevazione alle 19.00 sancisce infatti che a votare sono stati "soltanto" il 29,29% degli aventi diritto. In Italia, alla stessa ora, la media è del 35%.

Nelle elezioni amministrative del 5 giugno 2016 (che però si erano svolte in un'unica giornata), l'affluenza al voto per l'elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale era stata del 41,32% .

Le urne oggi sono aperte fino alle 23 e domani dalle 7 alle ore 15.

Lunedì alle 15, concluse le votazioni, dopo la rilevazione dei votanti definitivi, inizieranno le operazioni di scrutinio per l'elezione del Sindaco. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto nei giorni di domenica 17 e di lunedì 18 ottobre.

La prossima rilevazione sarà alle 23 di stasera.

I risultati in tempo reale sono consultabili all’indirizzo: www.comune.torino.it/home.shtml