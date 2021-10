Campagna vaccinale a Grugliasco, chiude il 7 ottobre il centro "La Nave" al parco Le Serre

Mercoledì 6 ottobre alle 16,30, presso l'ingresso principale del padiglione La Nave, all'interno del parco culturale Le Serre, in via Lanza 31, si terrà una breve cerimonia per la chiusura del centro vaccinale e la riconsegna simbolica, da parte dell'Asl To3, delle chiavi de La Nave, al Comune.

Saranno presenti un rappresentante (per evitare assembramenti) per ogni associazione che è stata coinvolta in questo difficile, impegnativo ma positivo percorso vaccinale, insieme ai medici, agli infermieri e ai dirigenti dell'Asl To3. Sarà anche un'occasione per ringraziare tutti i volontari che hanno reso possibile questa impresa.