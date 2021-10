Difficoltà improvvisa, a Torino e non solo, proprio nelle ore in cui si scrutinavano le schede per l'elezione del nuovo sindaco della città. A causa di un problema che si è rivelato diffuso in tutta Europa, infatti, sia WhatsApp che Facebook, così come Instagram, sono finiti in down.

Un blocco che ha messo in difficoltà tutti coloro che sono abituati a dialogare tramite questi social network, ormai riuniti in una sola "famiglia".

Le difficoltà si sono protratte fino alla serata.