Imbarchino Sempre Aperto: i successi 24 ore su 24 per 64 attività gratuite

“Imbarchino sempre aperto”, il nuovo modello di centro culturale cittadino che, per il mese di settembre, ha testato lo scenario di un’apertura senza sosta, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in uno spazio pubblico della Città accessibile a tutta la cittadinanza, ha ottenuto risultati di successo con alti numeri e flussi di frequentazione. Fra le 64 attività gratuite realizzate, di cui 30 tra la mezzanotte e l’alba, 74 le ore di dirette radio in orario notturno prodotte ed una media di circa 520 accessi quotidiani.

Un esperimento riuscito, quindi, che tornerà nel 2022 per dedicare i prossimi mesi invernali alla formazione del team e al miglioramento del format, sviluppando ulteriormente attività e offerta culturale. Una sfida ancora più difficile, che porterà al consolidamento di un sistema complesso di governance e all’acquisizione di capacità gestionali che stanno maturando all’interno della squadra, attraverso percorsi di formazione adeguati e la generazione di nuove idee sulla base dei bisogni intercettati.

L’apertura sostenibile 24/7 sarà quindi raggiunta entro il 2022 con un’analisi del test appena concluso, che si concentrerà in particolare sullo studio dei dati raccolti e dei nuovi bisogni intercettati mediante il consolidamento del sistema di offerta e attraverso l'interazione dei format culturali notturni, che vedranno incluse tutte le comunità finora coinvolte nella sperimentazione di iniziative culturali, aggregative, formative e motorie.

Il test ha infatti permesso a Imbarchino di sperimentare nuove pratiche all’interno del modello 24 ore portando non solo le persone, ma anche una comunità di curatori, artisti, organizzazioni ed operatori culturali, a vivere connessioni e contesti nuovi che hanno permesso lo sviluppo di alcune nuove riflessioni sulle attività da svolgere.

Durante questo mese i numeri mostrano quindi come i flussi abbiano migliorato anche la frequentazione dell’area circostante il Parco, per preparare un esame, sorseggiare un drink, far parte di un programma radiofonico o godersi un concerto all’alba in una zona verde della Città, rendendo quest’area della città più viva e accessibile, soprattutto in orari della giornata che fino a qualche tempo fa non era abitudine frequentare.

Tra i servizi sempre attivi oltre ad un’aula studio, il bar, una cucina e un presidio di guardiania notturno che hanno contribuito a rendere lo spazio sicuro e ad intercettare i bisogni di nuove tipologie di pubblici tra cui i lavoratori notturni e gli utenti del Parco, in particolare al mattino presto.

Durante il mese di settembre, tra le iniziative culturali realizzate, proiezioni cinematografiche a partire dal The Lost Record di Ian Svenonius e Alexandra Cabral alla presenza degli autori per un talk sulla pellicola, gli Sleeping Concert notturni che hanno visto protagonisti numerosi artisti tra cui Domenico Sciajno, Piezo, il duo Tubipora Musica e l’etichetta musicale torinese Gang of Ducks.

Un ruolo centrale all’interno del progetto è stato svolto da Radio Banda Larga, grazie alla call lanciata nel mese agosto all’interno della community della radio, che ha visto partecipare attivamente gli associati nell’ideazione e sviluppo di nuovi progetti radiofonici, portando alla produzione di 74 ore di dirette in orario notturno che sono diventate colonna sonora delle notti all’Imbarchino.

Tra i nuovi format radio prodotti in occasione del progetto “Imbarchino Sempre Aperto”:

• Improvviso notturno, un rito radiofonico collettivo ideato da Vinnie Marakas - al secolo Giuseppe Fabris - che unisce le competenze artistiche di attori/poeti/scrittori da un lato e dj/producer dall’altro: i primi giocano il ruolo del maestro di cerimonia e i secondi quello di “scenofono”, traghettando il pubblico nel passaggio dalla veglia al sonno. Il format della durata di un’ora è stato trasmesso ogni lunedì da mezzanotte all’una.

• Blues before sunrise, tutti i giovedì dalle 4 alle 6 Catfish Blues ha proposto delizie della musica del diavolo al popolo della radio, appassionati o ascoltatrici e ascoltatori occasionali. Blues & rhythm, soul e jazz per curare il blues in quanto stato d’animo, storicamente inteso come melanconia, spleen, disagio esistenziale.

• Freddie Murphy pres. The Night shows no Dawn, una trasmissione che nasce da una domanda: e se domani non sorgesse più' il sole? In ogni puntata freddie Murphy del duo Father Murphy esplora musiche che ben si adattano ad una possibile fine che dovesse svelarsi nei minuti che precedono l'alba, con una semplice regola: iniziare prima del (presunto) sorgere del sole.