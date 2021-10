Vaccini anti Covid, mostra del pittore Giansone all'hub del Castello di Moncalieri

Le persone convocate per la terza dose del vaccino anti-Covid al Castello di Moncalieri troveranno ad accoglierle una mostra del pittore torinese Mario Giansone.

L'iniziativa intende rendere fruibile l'arte nei luoghi di cura come fonte di distrazione e sollievo per i pazienti e il personale sanitario. Il progetto complessivo, denominato Operarte, è curato dalla direttrice artistica di Banca Patrimoni Sella, Daniela Magnetti. Il via è stato nel marzo 2020, con la presentazione di un quadro al mese all'interno del Covid Hospital che era stato allestito alle Ogr dell'Asl Città di Torino. Il progetto è poi proseguito coinvolgendo fra gli altri spazi il Pronto Soccorso dell'ospedale Martini, dove sono state allestite mostre di Francesco Tabusso, Eugenio Bolley e Carlo Gloria.

Le opere esposte a Moncalieri sono dipinti con soggetti femminili o ispirati al jazz. Sono stati appesi sulle pareti esterne che delimitano ciascuna delle otto linee vaccinali allestite nell'imponente spazio della Cavallerizza del castello, dove da ieri è partita la somministrazione della terza dose agli over 80.