Brutto incidente sulla tangenziale nord di Torino: due persone ferite e traffico in tilt (FOTO)

Tangenziale nord di Torino in tilt nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 6 ottobre, per l'incidente avvenuto in direzione sud, al Km. 5+500, all'altezza del Comune di Collegno.

L'impatto è avvenuto tra un taxi ed un mezzo pesante, con il primo che è rimasto sollevato da terra per metà, appoggiato lungo il guard rail. Due le persone ferite, entrambe trasportate all'ospedale di Rivoli. Preoccupano le condizioni della ragazza coinvolta, una giovane del 1993, che era alla guida del taxi.

Il traffico risulta fortemente condizionato, con lunghe code e viabilità praticamente interrotta già all'altezza di Falchera. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche la Polizia Stradale e personale dell'Ativa.