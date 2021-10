Assemblea Teatro presenta "I Pink e il “Diamante", tratto dal libro "Rosso Floyd" di Michele Mari

Una nuova produzione di Assemblea Teatro apre la stagione di spettacoli al Teatro Agnelli. Si tratta di ROSSO FLOYD - I PINK E IL “DIAMANTE”, tratto dall’omonimo, apprezzato libro di Michele Mari, pubblicato da Einaudi – in cui si ripercorre la storia di una band di culto, i Pink Floyd, icone del rock, la musica giovane del ‘900, veri capisaldi di un immaginario intergenerazionale in cui, con loro, trovano posto gruppi come i Beatles e i Rolling Stones.

Cosa porta un gruppo di giovani inglesi, negli Anni Sessanta, a percorrere la strada lastricata che poi sfocerà verso il successo e l’acclamazione dei fan, in tutto il mondo? La grande maestria musicale, innata, di ognuno dei componenti, che cresce, di giorno in giorno, e l’incontro con il genio.

Nel caso dei Pink Floyd, la prima “calamita” del genio è quella, ovviamente, di Syd Barrett, primo leader riconosciuto. Un talento grande, il suo, lunare e originalissimo, ma altrettanto fragile, instabile. Syd, ovvero il “Diamante” pazzo, come si dirà dopo. Si arriva al suo doloroso allontanamento.

Entra in formazione, così, stabilmente, David Gilmour e, a quel punto, crescerà lentamente il suo confronto con Roger Waters, l’altro leader di genio di questa storia. E, in embrione, si prospetterà, l’altra dolorosa separazione che – anni dopo, dopo album indimenticabili dal successo leggendario, milioni di dischi venduti, onori e acclamazioni davanti alle platee di tutto il mondo, apprezzamento della critica – porrà fine alla storia dei Pink Floyd.





Che sia ROSSO FLOYD - I PINK E IL “DIAMANTE”, allora, nella brillante rielaborazione drammaturgica di Renzo Sicco, dal libro di Michele Mari. Ascoltiamo così le testimonianze e lamentazioni delle quattro rockstar che danno vita ad un intreccio narrativo originale e piacevolissimo dove si percorrono origini, sviluppo, esiti, significato e valore di una epopea unica che ci spinge, sicuramente, a mettere in riproduzione, ancora una volta, “Shine on You Crazy Diamond”.

Le date del debutto di Rosso Floyd coincidono con i giorni in cui i Pink Floyd realizzavano un film d’arte ineguagliato come “Pink Floyd a Pompei” girato, nello storico anfiteatro vuoto, tra il 5 e il 7 ottobre 1971. Questa première all’Agnelli si colloca “…attendendo il Salone”, in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino, mentre il cinema Centrale d’Essai di Torino, grazie a Gaetano Renda, il 5 ottobre alle 21,30, ripresenterà la pellicola di Adrian Maben sul grande schermo.

Rosso Floyd - I Pink e il “Diamante”

6 e 7 ottobre al teatro Agnelli di via Paolo Sarpi

Ingresso: intero 10,00 euro, ridotto 8,00 euro

Per informazioni e prenotazioni tel. 011/3042808